Fto e contributi a fondo perduto: “Molte istanze di adv scartate o sospese, il Fisco dia risposte”.

Fto sollecita l’Agenzia delle Entrate in merito allo scarto o alla sospensione di diverse istanze per il contributo a fondo perduto previsto dal Dl Sostegni. Con una nota, l’associazione di categoria annuncia di aver interrogato il Fisco per chiedere riscontro sulle singole casistiche, oltre a possibili soluzioni, in merito alle domande non accettate.

In particolare, le osservazioni del Fisco sulle sospensioni hanno riguardato incoerenze su fatturato e corrispettivi delle operazioni 74-ter o per assenza o incoerenza della dichiarazione dei redditi 2019. Sono state inoltre scartate quelle relative alle operazioni di riorganizzazione aziendale che non comportano costituzione di nuovi soggetti.



“È assolutamente indispensabile - sottolinea Fto - concludere le lavorazioni prima dei termini di scadenza della domanda, fornendo chiarimenti per consentire alle agenzie di viaggi e tour operator di avere al più presto l’indennizzo spettante”.