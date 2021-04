Gattinoni e MyNetwork in crociera con 100 agenzie di viaggi

Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork ha invitato 250 persone, per un totale di 100 agenzie di viaggi dei due network, per una crociera di una settimana nel Mediterraneo.

Ad accompagnare la prima delle due crociere è stata Antonella Ferrari, direttore reti network, mentre nella seconda si è collegata da remoto; con lei i tre direttori reti Andrea Pesenti, Luca Pironi e Roberta Rega e i responsabili di area.

Le agenzie che hanno aderito all’iniziativa hanno partecipato a momenti di formazione relativi a aree tematiche tra le più varie e complesse.

Partendo da una condivisione della linea strategica del Gruppo si è passati a una panoramica dettagliata dei prodotti offerti e degli innovativi strumenti tecnologici implementati da Gattinoni; si è discusso di progetti di comunicazione e del piano di incentivazione studiato ad hoc per abbattere il canone di affiliazione ma anche di opportunità speciali come il focus sulle Nitto Atp Finals, di cui Gattinoni sarà per tre anni official tour operator.



“Siamo tornati a viaggiare e lo abbiamo fatto con tanto entusiasmo, energia e una carica di positività: perché questo è il momento per recuperare la nostra libertà e per infondere sicurezza alle agenzie e loro ai propri clienti. Per Gattinoni è stata un’occasione preziosa per tornare a incontrare, finalmente in presenza, tanti agenti di viaggi e condividere con loro il percorso che stiamo facendo, le strategie e i progetti creati per loro, fornendo tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per affrontare i mesi che verranno con la massima tranquillità e il massimo supporto. Da Genova a Palermo i due gruppi di agenti, a bordo della Msc Grandiosa, hanno potuto anche vivere in prima persona le prove di viaggio e il riscontro ricevuto ci permette di affermare che è stato un grande successo. Siamo pronti a salpare” ha commentato Antonella Ferrari.