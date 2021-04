Arriva la rivoluzione in casa Expedia. Uno dei top player del turismo online annuncia un cambio di rotta, anche alla luce delle evoluzioni del settore in seguito al Covid.

Il nuovo corso della società passa dalla consulenza, con l’obiettivo di “di essere al fianco dei viaggiatori in ogni fase del loro percorso, come farebbero i migliori compagni di viaggio”.



Shiv Singh, vice-president e general manager del brand Expedia, spiega: “Per 25 anni ci siamo concentrati sui volumi e sulle transazioni per far crescere la nostra attività. Nell'ultimo anno abbiamo capito che i nostri clienti chiedono di più a un'azienda che si occupa di viaggi. Cercano un compagno affidabile che li accompagni in ogni passo del percorso, che li assista e garantisca loro che potranno godersi al meglio i loro viaggi”. Si tratterà comunque di un primo passo di un percorso più complesso, “per diventare sempre più un’agenzia di viaggi a tutto tondo, che accompagna i suoi clienti in ogni fase del loro viaggio, dall'inizio alla fine”.



Le nuove funzionalità

ll primo passaggio passa dalla nuova versione del portale, con una rinnovata esperienza di utilizzo. Tra le nuove funzionalità, il lancio di una nuova offerta pacchetti con prodotti già abbinati e prezzo finale già calcolato.



Inoltre i clienti potranno visualizzare tutti i dettagli del viaggio in un’unico posto, facilitando l’organizzazione e la prenotazione delle varie componenti.



Inoltre Expedia lavorerà anche sul fronte assicurativo, con una semplificazione dell’offerta e un miglioramento delle coperture.