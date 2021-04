Il Covid, come detto più volte, è riuscito a compattare le associazioni di categoria del mondo del turismo. Ne è una prova la diretta Facebook che si è svolta ieri tra i rappresentati delle principali realtà istituzionali del settore e il ministro del Turismo Massimo Garavaglia.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista analizza le strategie delle associazioni di categoria e le principali richieste del comparto.



Come sottolineato anche da alcuni partecipati, è stata la prima volta in cui le varie anime del comparto si sono presentate compatte di fronte al mercato.