Robintur-Via con noi nelle agenzie con il catalogo Mare Italia

Nuovo catalogo Mare Italia 2021 per Robintur-Via con noi, disponibile nelle agenzie della rete Robintur, Viaggi Coop e Via con Noi. I punti di forza vertono sulla sicurezza, sulla flessibilità e sulla competitività del prezzo. In catalogo numerose promozioni, dalle gratuità per i bambini alle offerte sottocosto, dall’advance booking ‘aggressivo’ a tutte le misure per offrire una vacanza in sicurezza, inclusa la possibilità di cancellare senza penali.

Il Mare Italia 2021 comprende 60 strutture partner fra villaggi, hotel e residence, alle quali si aggiungono altre 160 proposte prenotabili attraverso il sistema online riservato alle agenzie del gruppo. L’offerta prevede una copertura di tutte le 15 regioni italiane bagnate dal mare.



“Abbiamo costruito un prodotto Mare che è in grado di incontrare le esigenze di tutte le tipologie di clientela - sottolinea Giuseppe Ambrosino, amministratore delegato di Via con Noi - ma con un focus importante sul tema della sicurezza, senza trascurare i valori di etici nella gestione delle strutture, l’ecosostenibilità e con una vasta offerta di escursioni. Il nostro staff di programmazione, profondo conoscitore del Mare Italia e la professionalità del nostro booking sono il complemento vincente dell’offerta”.

“Il Mare Italia è nel nostro Dna – aggiunge il direttore commerciale di Via con Noi Giorgio Lotti -; da sempre abbiamo avuto la capacità di costruire un prodotto che incontra l’esigenza del mercato e lo abbiamo fatto anche quest’anno attraverso un lavoro continuo di analisi, ottenendo la qualità e la competitività, che sono le chiavi nel nostro successo. Abbiamo scelto insieme ai nostri tour operator partner Th, Bluserena, Aeroviaggi e Futura Vacanze, strutture, settimane speciali esclusive, plus di prodotto, per fornire il massimo in termini di scelta della destinazione e di qualità delle proposte. Importante scelta è stata quella di affiancare a queste strutture Villaggi Club con contratti diretti ed esclusive commerciali che danno forza alla nostra proposta”.



Sul fronte della sicurezza, le quote includono automaticamente l’assicurazione completa di UnipolSai con assistenza sanitaria, assicurazione per furto o danno al bagaglio, polizza annullamento e garanzie aggiuntive Covid-19 con rientro alla residenza o prolungamento del soggiorno in caso di nuove restrizioni imposte durante il viaggio.

Per quel che riguarda le prenotazioni, la parola d’ordine è zero penali.

Ampio il capitolo delle tariffe speciali. Infatti, vi sono tariffe dedicate per una selezione di settimane da giugno a settembre nei migliori villaggi italiani di Futura Club, Th Resorts, Aeroviaggi e Bluserena in Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. E in più, per i soci Coop, lo speciale sottocosto.

Sul fronte dei trasporti sarà possibile prenotare anche voli e traghetti a tariffa speciale per Sicilia e Sardegna e per le destinazioni di Puglia, Calabria e Basilicata.