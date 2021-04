Tornano in agenzia i cataloghi cartacei Futura Vacanze. A partire da oggi il tour operator distribuirà i volumi ‘Futura Club’, ‘Mare Italia’ e la novità ‘Monti’, già consultabili online insieme alle programmazioni Mare Estero, Benessere e Mondo.

“È necessario dare un segnale di una concreta ripartenza. Iniziamo quindi a ripopolare e dare colore agli scaffali delle agenzie con tutto il prodotto che possiamo offrire – spiega in una nota Belinda Coccia, direttore commerciale trade -. Questo ultimo anno ci ha fatto scoprire ancora di più la comodità di poter sfogliare in qualsiasi momento le edizioni digitali dei cataloghi, ma crediamo fortemente che l’edizione cartacea resti uno strumento molto apprezzato dalle agenzie e dai clienti che potranno avere qualcosa di tangibile da portare a casa”.



La novità

In agenzia arriverà anche il nuovo catalogo ‘Monti’, la cui offerta spazia tra Alto Adige, Trentino, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Lazio e Abruzzo. In programmazione 7 regioni e 36 proposte, che includono: esperienze gastronomiche locali, passeggiate, tour in mountain bike e relax a bordo piscina.



“Siamo molto soddisfatti, di portare in adv, oltre alle nostre pubblicazioni mare anche il catalogo interamente dedicato alla montagna estiva, tipologia di vacanza che soddisfa perfettamente il grande bisogno di natura e di stare all’aria aperta”, conclude Belinda Coccia.



Fino al 30 aprile, anche per la montagna estiva, l’operatore permette di aderire alla promozione ‘Liberi di Annullare’, che prevede la cancellazione gratuita della prenotazione, per qualsiasi motivo, fino a 7 giorni prima della partenza.