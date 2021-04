I player del trasporto su rotaia si preparano all’estate, nella speranza che si amplino con l’arrivo dell’alta stagione le possibilità di viaggiare e possa arrivare anche per il segmento la vera ripresa.

I vettori hanno, infatti, come tutti registrato un calo nelle presenze e nel fatturato, al quale hanno posto rimedio attraverso strategie differenti. Sul nuovo numero di TTG Magazine oggi in distribuzione alcune delle iniziative messe in campo per rilanciare i viaggi in treno.



Che attendono con impazienza di poter tornare a veicolare anche il traffico turistico sia in Italia che all’estero



SU TTG MAGAZINE OGGI IN DISTRIBUZIONE E ONLINE NELLA DIGITAL EDITION UN FOCUS DEDICATO AL PRODOTTO VIAGGI IN TRENO.