Fanno fatica, ma non si arrendono. Le agenzie di viaggi italiane che hanno resistito stoicamente agli stop e ai lockdown, oggi davanti a una stagione che si prospetta ancora piena di incertezze sulle reali possibilità di ripresa cominciano ad avere qualche difficoltà.

Ma non mollano la presa. E raccontano sul nuovo numero di TTG Magazine oggi in distribuzione e disponibile online sulla digital edition, i passi che le hanno portate fin qui, pronte a combattere per un’altra estate.



Attraverso non poche difficoltà, le agenzie si sono reinventate e hanno iniziato a proporre nuovi modi di fare vacanza, nuovi prodotti e suggestioni. Ora, alle soglie dell’estate, raccolgono la voglia di viaggiare dei loro clienti e elaborano strategie per realizzare i loro sogni mettendoli al sicuro.



