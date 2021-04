Il Governo potrebbe estendere il Bonus vacanze alle agenzie di viaggi. L’annuncio arriva dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. Intervenendo al programma di Rai Uno ‘Oggi è un altro giorno’, il ministro ha spiegato che obiettivo dell’Esecutivo Draghi è rendere lo strumento “molto più semplice, ad esempio renderlo spendibile in un’agenzia di viaggi, andare lì e fare tutto lì”.

Le parole del ministro arrivano a qualche giorno di distanza dal prolungamento dei termini per l’utilizzo dell’agevolazione alla fine del 2021 sancito dal decreto Milleproroghe.



Vacanze in Italia

Il Bonus Vacanze, riporta quifinanza.it, resterà spendibile entro i confini nazionali, per viaggi nel Belpaese. “Quello prevede la legge – ha precisato il ministro -, ma è evidente che sarà un’estate con un turismo Italia su Italia, anche se c’è un po’ di ripresa dall’estero perché si va verso il green pass europeo”.



Il bonus non è stato rifinanziato, quindi non sarà possibile presentare una nuova richiesta nel 2021. Potrà richiederlo soltanto chi non ne ha beneficiato lo scorso anno. “Sono disponibili tante risorse – ha dichiarato il titolare del dicastero del Turismo -. Tant’è che vorremmo ampliarne la possibilità di utilizzo”.