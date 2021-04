Consorzio Turistico Montesilvano, arriva la card per i turisti

Una carta per ottenere sconti e agevolazioni in musei, ristoranti, negozi e attività commerciali di Montesilvano e non solo. È questa la novità lanciata dal Consorzio turistico Montesilvano, il progetto avviato lo scorso dicembre da sei agenzie per promuovere insieme il prodotto Abruzzo e superare così il momento di crisi.

Presentata ufficialmente nei giorni scorsi, la 'My Montesilvano Card' può essere richiesta online e ritirata nelle strutture ricettive o nell'ufficio dello Iat che il consorzio ha preso in gestione. Sul sito del Ctm, invece, sono state caricate le escursioni che, dai tour in bici nella zona dei trabocchi alle esperienze nel Parco Nazionale d'Abruzzo, anche altre agenzie potranno proporre alla propria clientela.



In cantiere, infine, una sinergia con i ristoratori per realizzare un menù tipico che valorizzi le eccellenze del territorio. A.D.A.