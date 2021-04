Le associazioni del turismo incontrano Garavaglia: il confronto lunedì su Facebook

È fissato per lunedì 19 aprile il confronto tra le associazioni del turismo organizzato e il ministro Massimo Garavaglia. Alle 15.30 Astoi, Fiavet Aidit e Assoviaggi si confronteranno in diretta su Facebook con il titolare del Mibact sulla situazione del settore.

“Durante l’incontro – scrivono le associazioni in un post pubblicato sui social - avremo l’occasione di dialogare con il ministro per avere gli ultimi aggiornamenti sullo stato dei pagamenti dei contributi per agenzie di viaggio e tour operator ancora in sospeso. Vedremo inoltre quali saranno le soluzioni per garantire nuovi ristori al nostro comparto e quali le iniziative per permettere agli operatori del settore di ritornare a lavorare”.