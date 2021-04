Ivana Jelinic confermata alla presidenza di Fiavet per i prossimi 5 anni

È stata riconfermata alla presidenza di Fiavet Ivana Jelinic e la sua guida proseguirà per i prossimi 5 anni. Vice presidenti vicari sono stati nominati Massimo Caravita, presidente Fiavet Emilia Romagna e Marche con delega a formazione e trasporti, e Giuseppe Ciminnisi, presidente Fiavet Sicilia, con delega all’abusivismo.

“Ancora non sappiamo come riusciremo a ripartire – ha detto la presidente - ma la prima nostra battaglia guarda alle agenzie di viaggio, che non possono essere lasciate sole, ed è su questa sfida che incentreremo il lavoro della Giunta e del Consiglio”.



I nuovi membri della Giunta sono Gian Mario Pileri, presidente Fiavet Sardegna, con delega al nuovo Osservatorio e Centro Studi, Giancarlo Ravenna, presidente Fiavet Veneto, con delega all’incoming, Cinzia Chiaramonti, vice presidente Fiavet Toscana con delega agli eventi, Luca Motto, vice presidente Fiavet Piemonte con delega al Bilancio.