Travelbuy apre tre nuove agenzie in Puglia

Tre nuove agenzie in Puglia per Travelbuy. Le new entry apriranno entro la fine di aprile a Bari, Brindisi e Lecce, grazie, spiega l’azienda in una nota, “all’intraprendenza di tre imprenditori del Sud”.

“Si tratta di un segnale confortante - afferma Alfredo Vassalluzzo, founder del network romano (nella foto) -, che giunge inaspettatamente nel momento più nero del turismo mondiale. Da parte nostra, offriremo il sostegno di sempre, i servizi che ci contraddistinguono e l’altissima qualità degli stessi”.



Le nuove agenzie stanno ultimando la formazione, che viene erogata completamente online tramite la workplace del network, presentata il mese scorso.



“Ci tengo a precisare - continua Vassalluzzo - che si tratta di nuove agenzie, nuovi imprenditori, non di cambi di casacca, che vengono formati da Travelbuy e inseriti nel settore e che sono portatori di valori freschi e soprattutto di entusiasmo”.