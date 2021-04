Aiuti in base alle perdite reali. Dovrebbe essere questa la principale novità del Decreto Sostegni Bis, che il Governo Draghi dovrebbe varare entro la fine del mese e che dovrebbe stanziare a sostegno delle imprese tra i 20 e i 22 miliardi di euro, rispetto agli 11 dello scorso provvedimento, mobilitando circa 40 miliardi.

L’annuncio è arrivato dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Il ministro, riporta Corriere.it, ha spiegato come i prossimi ristori potrebbero essere calcolati sulla perdita di bilancio e non più sulla perdita di fatturato.



Il calcolo dei danni

“Per alcune categorie, quelle che hanno subito l’arresto dell’attività – ha precisato -, la valutazione corretta del danno dovrebbe basarsi non tanto sulla diminuzione del fatturato, quanto sulla diminuzione del margine operativo lordo, che è la sintesi tra fatturato e costi, sia variabili, sia fissi”.



Obiettivo dell’Esecutivo sarebbe quindi quello di “andare verso un indicatore di risultato d’esercizio”, nonostante ciò comporti un problema per lo sbloggo degli aiuti: l’attesa dell’approvazione dei bilanci.



Per risolvere il problema i prossimi ristori, ha spiegato il ministro, potrebbero prevedere un acconto ancora basato sul fatturato e un saldo a giugno e luglio sulla base della perdita di esercizio.