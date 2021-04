Gattinoni prosegue gli investimenti: aggiunti tre Travel Store

Numeri in crescita per le Gattinoni Travel Store, che con tre nuove aperture di punti vendita di proprietà arrivano a toccare le 31 unità.

Prosegue quindi il progetto di crescita messo a punto da Gattinoni, basato su un’attenta selezione di agenzie. Moda Viaggi di Carpi e Fortuna Viaggi di Forlì incarnano la strategia del marchio, intento a rilevare solo agenzie importanti e strutturate, conosciute nell’area di riferimento e con una clientela fidelizzata.



Caso diverso per l’apertura del Travel Store di Torino che s’inserisce nel più ampio progetto di sviluppo del Gruppo nel capoluogo piemontese e che si aggiunge a un'altra agenzia di proprietà in via Saccardi. Il punto vendita, situato in via Cesare Battisti, sarà la vetrina del nuovo Hub Gattinoni aperto da pochi giorni e sede anche delle Business Unit Mice e Business Travel.

Le agenzie di Carpi e Forlì erano affiliate a Gattinoni Mondo di Vacanze e gli storici proprietari, dopo anni di collaborazione con il gruppo, hanno riconosciuto in Gattinoni l’acquirente ideale per garantire continuità ai propri progetti imprenditoriali.



“Il rafforzamento della nostra presenza in Emilia Romagna era un processo in corso – spiega Amanda Schüpbach (nella foto), responsabile agenzie proprietà -,; con le nuove acquisizioni arriviamo ad avere sei agenzie di proprietà in questa regione. Questo ci permette di creare delle sinergie importanti come, ad esempio, quella di organizzare delle partenze di gruppo comuni. A Torino, invece, l’agenzia ha sede nel nostro hub e dimostra ancora una volta quanto crediamo nelle potenzialità di questa città”.

Lo sviluppo delle agenzie di proprietà è un processo che richiede forti investimenti ed energie, per questo le aperture non superano mai le 3 unità all’anno.

Nel futuro dei Travel Store si sta pensando a un altro punto vendita su Milano e ad altre aperture nel Nord Italia, in particolare nei capoluoghi di provincia dove Gattinoni non è ancora presente.