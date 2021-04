di Amina D'Addario

Abbattimento "sostanziale" delle fee annuali attraverso lo strumento delle incentivazioni e opportunità "ben superiori" alle vendite che si realizzeranno in questa stagione. Si riassume così la strategia di Welcome Travel Group per traghettare le agenzie fuori dalle secche.

"Tutte le incentivazioni - sottolinea il direttore Network Andrea Moscardini - hanno rappresentato per numerose agenzie di entrambi i brand il sostanziale abbattimento dei canoni annuali. In aggiunta a questo sono stati posticipati a giugno 2021 gli eventuali canoni dell'anno in corso non compensati dalle incentivazioni".



Le formule contrattuali

Per quanto riguarda le due forme contrattuali principali, Moscardini spiega che il 'Team Bonus' di Welcome "premia un orientamento vendite condiviso su base percentuale mantenendo i medesimi Bonus ante-Covid e quindi investimenti e opportunità ben superiori ai volumi di fatturato che si potranno esprimere". E lo stesso approccio è alla base del 'Win4All' di Geo che, precisa Moscardini, "conferma tutti i valori e gli importanti investimenti verso le agenzie accompagnandole così verso la definitiva ripresa".