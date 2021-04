L’ente spagnolo del turismo entra in Fiavet

L’ente spagnolo del turismo diventa socio Fiavet. Si tratta di un nuovo importante passo in direzione della strategia volta a sostenere il comparto turistico outgoing.

Per l’ente spagnolo del turismo diventare membro di Fiavet ha come obiettivo principale quello di sfruttare tutti gli strumenti disponibili nell’ambito dell’informazione, affinché possa mantenere un rapporto con il comparto turistico outgoing italiano.



Per raggiungere questo scopo, l’ufficio spagnolo del turismo di Roma si è attivato inoltre su due punti fondamentali: la formazione e la sicurezza.

La formazione è uno dei pilastri della strategia spagnola per la ripresa del settore dopo la pandemia, come afferma Jorge Rubio Navarro (nella foto), direttore dell’ufficio spagnolo del turismo di Roma. “È evidente che il viaggiatore mantiene aspettative molto alte e il desiderio di viaggiare è pressoché intatto. Tuttavia le sue preoccupazioni e priorità sono cambiate, sicurezza e fiducia sono due parole chiave per il futuro del settore. Riguardo a tale futuro gli operatori tailor made hanno molto da dire. Gli agenti di viaggi hanno nelle loro mani una grande opportunità per rinnovarsi e decollare dopo la crisi, cioè diventare veri e propri consulenti specializzati del turismo e dei viaggi. Ma in questa nuova tappa il viaggio deve partire dal momento della preparazione dello stesso”.



In questo senso, dall'ufficio del turismo di Roma sono partiti diversi progetti mirati alla formazione e specializzazione degli agenti, quali corsi gratuiti online, aggiornamento dell’offerta formativa presente nel campus online, webinar e la prossima apertura a pieno regime del Centro Multimediale Interattivo di Roma. Il Centro sarà un alleato per gli operatori, perché potranno utilizzarlo come aula di formazione in un ambiente multimediale e come punto informativo.



“Questo nuovo agente di viaggi molto più specializzato e preparato deve saper accogliere il suo nuovo cliente, il quale senza dubbio cercherà uno specialista. È proprio in questa ottica che Fiavet accoglie con grande entusiasmo tra i suoi soci l’ente del turismo spagnolo - afferma la presidente di Fiavet Confcommercio, Ivana Jelinic -. Grazie a questa partnership supporteremo i nostri associati al meglio guardando a un futuro dove la promozione della destinazione è mutata e con essa anche l’approccio degli agenti di viaggi Fiavet, che hanno una grande voglia di ripartire e che saranno facilitati da questa unità di vedute. Appena sarà possibile visiteremo il Centro multimediale interattivo di Roma, un luogo ideale per le nostre necessità di scambio e di formazione, obiettivi primari di Fiavet”.