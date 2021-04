Continua ad avvicinarsi la prima scadenza dei voucher emessi per rimborsare voli, viaggi in treno o in nave, così come si avvicina, anche se con un margine di tempo più ampio, la scadenza dei voucher legati ai pacchetti dei tour operator.

Di pari passo, si moltiplicano le richieste al ministro del Turismo Massimo Garavaglia perché proroghi la validità dei buoni ancora da riconvertire. E a tutte le richieste, Garavaglia risponde che sì, la sua intenzione è di attivare la proroga.



Ma la proroga ancora non si vede, e i tempi diventano sempre più stretti.



Sul fronte opposto, infatti, cominciano a intensificarsi le azioni delle associazioni che rappresentano a vario titolo i consumatori per pretendere e ottenere il rimborso dei voucher in scadenza.



Per ora, si tratta appunto dei soli voucher relativi al settore ‘trasporti’, una partita comunque non indifferente sulle spalle delle agenzie di viaggi, attraverso le quali passa circa il 68% dei biglietti relativi al trasporto aereo, marittimo e ferroviario.



Ma fra poco arriveranno anche quelli relativi ai pacchetti e se la riconversione in viaggi non sarà possibile a causa di ulteriori blocchi agli spostamenti, il turismo organizzato invece che riprendersi rischia di rimanere affossato. C. P.