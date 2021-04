Una veste grafica totalmente rinnovata e funzionalità di ultima generazione che semplificano il processo di ricerca, preventivazione ed emissione del prodotto assicurativo. Debutta oggi il nuovo portale per agenti di I4T.



“Il funzionamento del portale è estremamente intuitivo – spiega in una nota Giovanni Giussani, direttore commerciale di I4T – ed è stato testato direttamente con un panel di agenzie partner. I nostri area manager e il reparto It sono comunque a disposizione per fornire assistenza tecnica e operativa. Contestualmente al lancio - aggiunge - abbiamo inserito una nuova tariffa scontata per le polizze sull’Italia, che sarà la destinazione protagonista della prossima estate”.



Le novità

Sul fronte operativo, un sistema ad accesso condizionato consente all’utente principale (admin) di iscrivere altri utenti alla piattaforma, profilandoli in funzione del loro ruolo e dell’appartenenza alla sede o ad eventuali filiali. Questo rende la piattaforma particolarmente versatile e adatta ad ogni contesto: dalla singola agenzia a gestione familiare fino alle realtà più strutturate, inclusi network, agenzie in associazione in partecipazione e reti di consulenti di viaggio.

Per velocizzare l’identificazione delle soluzioni più adatte alle esigenze del cliente, l’interfaccia raggruppa le polizze per tipologia, fornendo per ciascuna di esse un riassunto delle garanzie, il set informativo e il tool per calcolare il premio. In fase di emissione è possibile personalizzare la polizza con l’inserimento di garanzie ancillari, rimanendo nella medesima pagina di preventivazione. Infine, chi lo desidera può inviare la polizza direttamente al cliente via e-mail.



“Abbiamo scelto di investire perché guardiamo con fiducia al futuro. Questa piattaforma trasferisce anche a livello tecnologico la competitività che ci contraddistingue sul fronte del prodotto – spiega Christian Garrone, responsabile Intermediazione Assicurativa I4T -. Oltre ad essere perfettamente in linea con le nuove disposizioni di legge in materia assicurativa, agevola la gestione delle polizze, fattore imprescindibile per la ripartenza del business nelle agenzie”.