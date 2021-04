di Amina D'Addario

Expedia sta integrando il suo agente virtuale nella piattaforma di Taap. Sfruttando l'Intelligenza Artificiale, il tool riesce a risolvere le richieste più comuni dei clienti, lasciando al dettagliante più tempo per le questioni complesse.

Lo strumento, come riporta ttgmedia.com, è in grado di fornire soluzioni per l'annullamento o il cambio di viaggio, la richiesta di rimborsi, il riscatto dei voucher o le domande sulle misure di sicurezza di un hotel.



Un aiuto per le adv

Il 45% degli utenti che lo ha già usato lo ha fatto per cancellare il viaggio e il 20% per riconfermare la prenotazione. Chi lo ha utilizzato finora ha inoltre constatato che oltre un terzo delle richieste dei viaggiatori può essere risolto ricorrendo a questo strumento.



"Dare potere ai nostri partner - ha commentato il presidente di Expedia Business Services, Ariane Gorin - significa assicurare loro nuovi modi per soddisfare i bisogni dei passeggeri attraverso l'automazione e il self-sevice, in modo che possano spendere tempo prezioso e risorse dove l'impatto è maggiore".