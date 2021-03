Il presidente di Fiavet, Ivana Jelinic (nella foto), scende in campo a sostegno dei viaggi all’estero e nel commentare il tweet di Selvaggia Lucarelli rilancia l’importanza di una ripresa degli spostamenti oltreconfine.

“L’ironia del tweet – commenta Jelinic - in cui Selvaggia Lucarelli afferma di non poter andare a Civitavecchia, ma di poter invece partire per Dubai o Ibiza necessita di alcune precisazioni. Sono mesi che parliamo di corridoi, abbiamo manifestato in tutte le sedi la necessità di aprire i corridoi turistici, adesso che un primo operatore sta tentando creare pacchetti nei paesi dove questo è consentito stiamo innescando una polemica inutile. Si parla di numeri ridottissimi, qualche charter da 180 persone, quindi non mi sembrano grandi masse”.



Jelinic sottolinea inoltre come “non si tratta di una ripresa, ma una boccata d’aria per un settore che sta annegando e che qualcuno rispinge subito giù. Prima o poi dovremo tornare alla normalità, quindi dobbiamo sperimentare delle pratiche che concedano alle persone di ricominciare a viaggiare. Stiamo parlando di aziende che hanno perso il 97% del fatturato, stiamo parlando di un sistema turistico che sta collassando su se stesso, che non si salva e non si salverà con il ‘mare Italia’. Gli albergatori hanno comunque avuto una stagione estiva lo scorso anno e quest’anno vedranno un’altra stagione favorevole, e il fatto che siano aperti alcuni corridoi non sposta di una virgola il loro andamento economico”.



I flussi di turismo nazionale e quello verso l’estero, sono due mercati ben distinti, precisa Jelinic. “La polemica aperta da alcuni albergatori è una polemica gratuita e assolutamente inconsistente, una guerra fra disperati che non porta a nulla”.