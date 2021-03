Un miliardo di euro per il turismo e un fondo di 700 milioni per il comparto dello sci. Queste le misure specificamente dedicate al turismo che il Governo Draghi ha messo in campo nel decreto Sostegni, che complessivamente stanzia 11 miliardi di euro per imprese e partite Iva abbandonando la logica dei codici Ateco.

Accanto a questi due interventi principali, altri punti specifici vengono dedicati ad alberghi e punti vendita.



Sul nuovo numero di TTG Magazine un ampio servizio elenca le principali iniziative a favore del comparto e le regole da seguire per accedere agli aiuti.



Nell'industria del turismo "vale la pena investire", ha sottolineato il premier annunciando i contributi a fondo perduto. Nel servizio, inoltre, sono contenute le prime indicazioni sui termini e le scadenze per la richiesta dei ristori e degli ammortizzatori.



IL SERVIZIO COMPLETO SU TTG MAGAZINE DISPONIBILE ONLINE A QUESTO LINK.