Webins e Nobis: polizza anti-Covid gratuita agli adv registrati

Una polizza anti Covid-19 in regalo. È l’iniziativa pensata da B&T Insurance Service e Nobis Assicurazioni per i titolari delle agenzie di viaggi partner di Webins, il portale di e-commerce assicurativo per il trade.

Chi è già registrato o si registrerà entro il 31 maggio al sito Webins otterrà l’attivazione gratuita di Valeas Daily Coronavirus, la polizza che permette all’assicurato di tutelare la propria salute e al tempo stesso sostenere la sua attività professionale nel caso di contagio da Coronavirus.



Diaria da ricovero

Prevede infatti una diaria da ricovero di 100 euro al giorno fino a dieci giorni, un’indennità di convalescenza di 3.000 euro nel caso in cui l’assicurato sia stato in terapia intensiva e, in aggiunta, un pacchetto di assistenza gratuita post-ricovero che comprende l’invio di un medico generico, il trasporto in ambulanza e il trasferimento dal proprio domicilio al pronto soccorso o all’istituto di cura.



“Il nostro - sottolinea Stefano Pedrone, responsabile Direzione Turismo di Nobis Assicurazioni (nella foto) - non è che un piccolo gesto. Tuttavia, grazie alla nostra polizza Valeas Daily Coronavirus tutti i partner Webins, nella sfortunata evenienza di una positività al Covid-19, potranno contare su un valido sostegno completamente gratuito sia sul piano sanitario che su quello economico”.



Scaricando l’applicazione mobile CON NOBIS sarà inoltre possibile ricevere assistenza medica ovunque e in qualsiasi momento, grazie a una centrale operativa attiva 24 ore su 24.