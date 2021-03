di Remo Vangelista

La balena Welcome non ha lasciato spazi di manovra e si è presa Geo “in pancia”. È nato così un gruppo da 2.500 agenzie che potrebbe condizionare (per certi aspetti) il mercato futuro.

Tutto cambia, o quasi, ma gli azionisti restano Alpitour e Costa che con la fase di ripartenza avranno molto da guadagnare dalla creazione di Welcome Travel Group Spa.



L’allineamento tra le società per alcune attività era già stato avviato oltre 2 anni fa e ora si è deciso di dare una brusca accelerata alla fusione.



Tra i 2.500 punti vendita si trovano tante anime diverse e gli azionisti lo sanno molto bene. Forse anche per questo motivo si è voluto lasciare il timone dell’azienda ad Adriano Apicella, che nei modi ricorda più un politico della Prima Repubblica che un manager di agenzie.



Servirà diplomazia e astuzia per districarsi dalla matassa Welcome.



Ps Avviso che il riferimento al politico della Prima Repubblica è un complimento.