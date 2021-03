Gattinoni tour operator officiale delle Nitto ATP Finals di Tennis a Torino

Sarà Gattinoni l’Official tour Operator delle Nitto ATP Finals, che saranno ospitate a Torino. La manifestazione sportiva vedrà sfidarsi nel capoluogo piemontese, per i prossimi cinque anni a partire dal 14 al 21 novembre 2021, i migliori otto giocatori di tennis e le migliori otto coppie al mondo e Gattinoni commercializzerà proposte ad hoc per gli appassionati di questo sport attraverso il sito experience.nittoatpfinals.com, raggiungibile anche dal sito della biglietteria delle Nitto ATP Finals - tickets.nittoatpfinals.com/it.

Da qui cliccando sul banner ‘Acquista biglietti + servizi Incoming & Experience’ sarà possibile ricercare e acquistare i biglietti per tutte le date e le sessioni, abbinate a esperienze, soggiorni e servizi di viaggio.



Esperienze a tema

Cinque le tematiche da cui Gattinoni è partito per creare le esperienze: Torino Essential, Food&Wine, Arts&Culture, Made in Torino, Exploring Torino e Exploring Piemonte. Scegliendo la data del match desiderata, l’utente può costruire in modo semplice e intuitivo l’itinerario che più risponde ai suoi interessi personali, spaziando dalle visite alla città sotterranea a quella delle grandi aziende locali, dagli itinerari classici con protagonisti il Museo Egizio, la Mole Antonelliana e le residenze sabaude, alle degustazioni nelle Langhe.

Presso l’impianto dove si terranno gli incontri di gioco sarà presente un desk assistenza riservato ai clienti Gattinoni.



La Gattinoni City Lounge

La Gattinoni City Lounge sarà allestita presso il nuovissimo Gattinoni Hub,”un nuovo hub – spiega Franco Gattinoni, presidente di Gattinoni Group (nella foto) - che avrà spazi molto curati e con un concept evoluto e sarà un luogo aperto e di dialogo con il territorio”.



Una nuova sifda per Gattinoni, che per i prossimi anni lo vedrà partner degli enti locali per il rilancio e la valorizzazione di questa regione “che offre un patrimonio di straordinaria rilevanza e bellezza storica, culturale e naturale, spesso sconosciuto ai più”.



"Una sfida vinta"

“Questo progetto - continua Elena Losito, direttore MICE di Torino, punto di riferimento del piano - è stato una sfida che abbiamo vinto grazie al lavoro del team e alla sinergia con la parte Prodotto del nostro gruppo. Il lavoro di networking e di interscambio tra i vari reparti ha portato un valore aggiunto che si è rivelato sicuramente vincente”.



I servizi proposti

Tra i servizi proposti da Gattinoni il fast track, il backstage tour, l’accesso alla Gattinoni City Lounge nel cuore di Torino collegata con apposite navette di cortesia, tutti acquistabili solo in abbinamento ai biglietti delle Nitto ATP Finals.

“Gattinoni rappresenta un partner ideale per la valorizzazione delle Nitto ATP Finals e la promozione del territorio - commenta Paolo Damilano, vicepresidente della Commissione Tecnica di Gestione delle Nitto ATP Finals, in rappresentanza della Regione Piemonte -. La città di Torino e la regione Piemonte sono elementi chiave del successo della manifestazione e sfruttando l’innovativa piattaforma Gattinoni siamo convinti che il torneo potrà offrire agli spettatori una esperienza unica e indimenticabile anche in termini di turismo sportivo”.

“La partnership tra la Federazione Italiana Tennis e Gattinoni - aggiunge Alberto Sacco, membro della Commissione Tecnica di Gestione delle Nitto ATP Finals, in rappresentanza della Città di Torino - aiuterà a promuovere il territorio sia in Italia sia all’estero, facendo leva sul nostro vasto patrimonio artistico, storico, culturale, enogastronomico e paesaggistico. Le Nitto ATP Finals saranno una straordinaria vetrina per Torino”.