Una riduzione del 30% del Canone Rai per tutto l’anno per le strutture ricettive e uno sconto di 600 milioni di euro sulle bollette delle utenze elettriche per tre mesi per i negozi. Le misure sono inserite nel Dl Sostegni, pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Secondo quanto si legge nel testo, “per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni è ridotto del 30 per cento”. A tal fine sarà destinata all’Agenzia delle Entrate “la somma di 25 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento dell’eventuale versamento del canone intervenuto antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della Rai delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società”.



Le bollette

Per i punti vendite, incece, “per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come ‘trasporto e gestione del contatore’ e ‘oneri generali di sistema’”.



L’Autorità si legge nel testo, rideterminerà “in via transitoria le tariffe di distribuzione di misure dell'energia elettrica e le componendi a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare dal 1° aprile a 30 giugno”.