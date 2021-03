Dl Sostegni in Gazzetta ufficiale: ecco il testo

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo del Dl Sostegni. Il pacchetto normativo, ora al vaglio del Senato, prevede lo stanziamento di 32 miliardi di euro a sostegno dei settori maggiormente colpiti dai nuovi lockdown. Di questi 11 miliardi a fondo perduto andranno a supportare le imprese.

Per il turismo è previsto lo stanziamento complessivo di 1,7 miliardi di euro e un fondo di 700 milioni per il solo comparto dello sci.



Nel testo sono definiti i criteri e le scadenze per l’accesso ai contributi a fondo perduto, ora svincolati dai codici Ateco; nonché i termini relativi al rinnovo degli ammortizzatori sociali. Il testo è consultabile a questo link