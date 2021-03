Fiavet Toscana ed Ebtt insieme per la formazione di agenzie e t.o.

Ripartono gli eventi formativi per agenzie di viaggi e tour operator realizzati da Fiavet Toscana ed Ente bilaterale turismo Toscana. I corsi, tutti in videoconferenza, saranno accessibili tramite la sezione formazione del sito dell'Ebtt.

"La formazione che riusciamo a garantire grazie all’Ente Bilaterale Turismo Toscano – spiega il presidente di Fiavet Toscana Pier Carlo Testa - è uno strumento importante per dare alle agenzie nuove chiavi d’accesso a una professione già in movimento per sua natura, ma che la pandemia sta cambiando sotto i nostri occhi”.



Tra i temi che verranno trattati figurano geografia per il turismo, comunicazione e social media, marketing online, cybersecurity per agenzie, seo e web marketing per il turismo.