Disneyland Paris, parte il roadshow digitale per agenti di viaggi 'Destinazione Magia'

Prende il via per il sesto anno il roadshow dedicato agli agenti di viaggi ‘Destinazione Magia’ organizzato da Disneyland Paris. Dieci tappe in formato digitale, l’evento si propone come un vero viaggio virtuale alla scoperta del parco a tema per migliorarne la conoscenza da parte degli attori della distribuzione.

“Gli agenti di viaggi saranno i veri protagonisti di questo nuovo format si legge in una nota - e dovranno cimentarsi in un game-show durante il quale si sfideranno a livello nazionale suddivisi in squadre capitanate dai propri commerciali di zona. Inoltre chi si iscriverà al roadshow nelle prossime settimane riceverà in agenzia un kit contenente degli elementi utili alla partecipazione dell’evento”.



La deadline per l’iscrizione è fissata al 7 aprile ed è necessario scaricare l’applicazione “Disney Stars” disponibile su Android ed Apple store e seguire le istruzioni presenti al suo interno.