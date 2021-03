Noleggiare firma l’accordo con Geo Travel Network, i vantaggi per le adv

Tariffe dinamiche nette e commissionabili, un’area riservata b2b e un piano promozionale su base annuale. Sono questi i frutti dell’accordo che Noleggiare ha siglato con Geo Travel Network.



In base all’intesa gli agenti di viaggi, tramite l’area riservata, potranno gestire in completa autonomia le pratiche di noleggio, scaricando i voucher virtuali e accedendo in tempo reale al proprio estratto conto, beneficiando sempre della migliore tariffa disponibile al momento della prenotazione.

Noleggiare accede anche al programma di Geo Win4all, grazie al quale le adv maggiormente performanti saranno premiate. Sono inoltre previsti webinar formativi per gli agenti di viaggi, in occasione dei quali verranno forniti tutti gli strumenti e le indicazioni necessarie per fruire dei vari servizi nel modo migliore e più efficace.