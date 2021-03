Travelbuy inaugura la social intranet per le agenzie

Travelbuy lancia la sua nuova intranet aperta a tutte le agenzie del network. “Dire intranet è riduttivo perché è un insieme innovativo di funzioni che non esiste, attualmente, nel mondo dei network italiani”” dice il founder di Travelbuy Alfredo Vassalluzzo.

Si tratta dell’integrazione totale tra social, intranet, collaborazione in tempo reale, comunicazione tradizionale e innovativa, il tutto fruibile sia da desktop che attraverso l’app dedicata.



“Da oggi, tutte le agenzie Travelbuy - spiega Vassalluzzo - potranno davvero dire di essere sempre connesse con i clienti e con i colleghi, con il centralino integrato nell’app, le videocall e le trasmissioni in diretta, che possono essere avviate da ogni singola agenzia, il rating delle strutture e della destinazioni, il collegamento diretto all’area booking, la possibilità di immettere e prendere informazioni (push e pull)”.



Secondo Vassalluzzo uno strumento come questo aiuterà il network ad essere al passa con i tempi. “Bisogna avere il coraggio di rischiare e innovare, altrimenti resteremo sempre a ripercorrere strade già percorse da altri, consumate dall’utilizzo e vecchie, come tante idee che ancora circolano nel nostro settore” conclude.