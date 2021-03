Gattinoni per le adv: la nuova app per gestire Instagram

Un nuovo strumento per la gestione dei canali social. Gattinoni fa un passo avanti nei servizi a supporto delle agenzie fornendo a quelle dei network Gattinoni Mondo di Vacanze e My Network una nuova app che applica anche a Instagram le funzionalità precedentemente riservate a Facebook.

“Siamo stati i primi a lanciare una piattaforma social per la gestione di Facebook - spiega Isabella Maggi, direttore marketing e comunicazione Gattinoni (nella foto) -. A oggi sono quasi 300 le agenzie dei nostri network che si avvalgono della piattaforma che abbiamo messo a punto per la gestione automatica delle pagine Facebook e ora siamo pronti a offrire lo stesso supporto anche per il canale Instagram”.



Un piano di comunicazione preconfezionato

Disponibile per iOS e Android e collegata alla piattaforma Social Gattinoni l’app, creata con il partner RedHab, facilita alle agenzie la gestione dei social fornendo loro un piano di comunicazione preconfezionato e personalizzabile, ricco di contenuti emozionali e informativi, immagini e promozioni pensate per i clienti finali.



Con pochi passaggi sarà possibile pubblicare o programmare un post; su Facebook la pubblicazione sarà automatica, mentre per Instagram si riceverà una notifica che permetterà di optare tra direct, feed o story. Tutti i post riportano inoltre l’indicazione del canale per i quali sono stati programmati.



Investimento in formazione

Tecnologia, dunque, ma anche formazione: “Abbiamo organizzato molti corsi di social media marketing per permettere agli agenti di viaggio di padroneggiare i nuovi canali in maniera consapevole ed efficace - racconta Maggi -. In agenzia però non sempre il titolare o i banconisti hanno il tempo o la voglia di presidiare quotidianamente le proprie pagine. Così abbiamo messo a punto strumenti che vanno in aiuto delle agenzie”.