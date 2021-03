Zilio, Primarete: “Un delegato unico per le associazioni di categoria”

“I veri agenti di viaggio in questo lungo periodo hanno saputo proteggere il loro portafoglio clienti, sono diventati consulenti aperti a nuove possibilità di business e si sono messi a disposizione dei clienti in difficoltà facendoli rientrare senza mettere vincoli di orari di apertura, ci siamo preparati a diventare più professionisti”. Così Ivano Zilio (nella foto), patron di Primarete Network, evidenzia il ruolo della distribuzione in questi lunghi mesi di stop. E aggiunge: “Gli agenti di viaggi sono gli eroi del nostro settore e in questi anni hanno dimostrato un livello di sopportazione mai visto”.

Da Zilio arriva poi un richiamo alle associazioni di categoria, cui chiede di “sedersi a un unico tavolo” e “tavolo condividere un protocollo di richieste unanime delegando un portavoce che dialoghi con il governo”.