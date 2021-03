Maavi aderisce a Conflavoro Pmi

Maavi, Movimento Autonomo Agenzie di Viaggio Italiane, ha deciso di aderire a Conflavoro Pmi. L’accordo, come sottolinea una nota dell’associazione, è stato siglato dal presidente di Conflavoro Roberto Capobianco e dalla presidente di Maavi Enrica Montanucci (nella foto).

“Il turismo e i suoi operatori sono in ginocchio e non possiamo più accettare che niente di concreto sia stato finora fatto per il loro sostegno - sottolinea Capobianco -. Le agenzie di viaggio, in particolare, hanno risentito immediatamente delle restrizioni per Covid. MAAVI è la loro voce e noi siamo orgogliosi di accogliere in Conflavoro questa realtà grintosa e propositiva”.



Enrica Montanucci aggiunge: “Riconosciamo in Conflavoro il partner giusto per far diventare la nostra figura istituzionalmente riconosciuta e insieme alla loro squadra, con grande entusiasmo, vogliamo provare ad elaborare nuove regole per il nostro turismo tanto massacrato”