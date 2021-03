“Qui si rischia di ripartire dal via come il gioco dell’oca”. Pier Ezhaya, presidente Astoi, ha usato quest’immagine per descrivere la situazione attuale del turismo durante il primo appuntamento con TTG Newsroom, i talk di TTG Italia.



Nella nuova puntata del podcast Gente di Viaggi, il direttore responsabile Remo Vangelista analizza la situazione alla luce anche delle dichiarazioni del numero uno dell’associazione. Affrontando inoltre lo spinoso tema dei fondi, sollevato anche dal presidente di Fto Franco Gattinoni.