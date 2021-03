"Ristori per tutti". A TTG Newsroom l'appello delle associazioni

Ristori per tutti, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda: Pier Ezhaya sottolinea l’urgenza della messa in atto di un provvedimento che riguardi tutto il comparto turistico e non solo le aziende più piccole.

In occasione dell’appuntamento con TTG Newsroom, il presidente di Astoi ricorda come sia fondamentale rimettere in pista il dialogo con il nuovo Governo Draghi. “È come ripartire dal 'via' nel Gioco del’Oca – commenta -. Il turismo deve ricominciare il dialogo con le istituzioni per far comprendere il ruolo centrale del comparto turistico e i bisogni urgenti ad esso correlati per garantirne la sopravvivenza. Abbiamo avuto segnali positivi sul fronte dei ristori per il periodo marzo – luglio 2020.- ha spiegato Ezhaya al direttore di TTG Italia, Remo Vangelista -. Ma per il periodo agosto – dicembre siamo ancora in alto mare. Occorre considerare tutte le aziende, dal quelle più piccole alle più grandi, perché un sostegno da parte del Governo è necessario per tutte”. Ezhaya lamenta il fatto che fondi già stanziati non abbiano effettivamente raggiunto tutte le imprese bisognose, anche se già individuate e censite dal Governo.



“Attualmente è stato erogato solo il 40% di quanto promesso – aggiunge il presidente di Fto, Franco Gattinoni -. Entro 15 giorni abbiamo tuttavia avuto assicurazioni che la restante parte degli aiuti verrà distribuita a chi ne aveva diritto”. Si tratterebbe di circa 3mila 400 agenzie restate fuori dalla prima tranche. “Inoltre - aggiunge Gattinoni durante il suo intervento a TTG Newsroom – abbiamo chiesto un rifinanziamento anche per il 2021”.

Quindi, occhi puntati sul decreto Sostegno, un segno tangibile che potrebbe ridare fiato a un comparto ormai in ginocchio.

I.C.