Gattinoni all’attacco dell’estate con la programmazione Mare Italia 2021

Gattinoni parte all’attacco dell’estate e lancia la programmazione Mare Italia 2021. Nelle piattaforme di Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork sono già disponibili oltre 160 proposte in 9 regioni e 8 resort selezionati per i soggiorni balneari nel Belpaese.

L’offerta include un’ampia gamma di strutture distribuite tra Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto.



“Durante i mesi di chiusura al pubblico abbiamo lavorato molto per sviluppare un catalogo Mare Italia che fosse uno strumento di forte appeal per le nostre agenzie – spiega in una nota Franco Gattinoni, presidente del Gruppo Gattinoni (nella foto) -. Abbiamo selezionato strutture in grado di incontrare le esigenze di diversi pubblici, dalle famiglie con bambini agli sportivi, agli amanti di contesti bucolici e naturalistici. Abbiamo analizzato il prodotto e lavorato sulla sua vendibilità, così da dotare le agenzie di qualcosa prenotabile da marzo. C’è una grandissima voglia di tornare a viaggiare, nel turismo di prossimità o nelle isole; riteniamo che se le condizioni sono flessibili, le persone torneranno a rivolgersi fiduciose al turismo organizzato”.



Gli accordi commerciali

Con alcune strutture sono stati siglati accordi preferenziali a beneficio degli ospiti delle agenzie di Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork.



“Abbiamo realizzato nuovi prodotti e formule commerciali innovative che garantiscono ai clienti delle agenzie la massima flessibilità – aggiunge Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Travel Network -. Inoltre, su una rosa di strutture, le agenzie godono di plus riservati, che sono leve per attrarre le prenotazioni. Tutti elementi che ci permettono di partire avvantaggiati non appena i tempi saranno maturi”.



I resort selezionati

Otto i resort ‘selezionati’: il Pollina Resort, in Sicilia; il Pizzo Calabro Resort, in Calabria; l'Hotel La Bisaccia, Club Hotel, Grand Relais dei Nuraghi, Torre Salinas, I Giardini di Cala Ginepro Hotel Resort e il Cala Ginepro Hotel Resort, in Sardegna.



In queste strutture sono previsti diversi plus, che spaziano dalle degustazioni ad upgrade di camera, da trasferimenti privati gratuiti a tessera club inclusa, da escursioni a gratuità nei parcheggi aeroportuali, a riduzioni percentuali e gratuità per i bambini.



Flessibilità

Garantita, inoltre, flessibilità sulle prenotazioni. Le prenotazioni effettuate entro il 30 aprile potranno essere cancellate per qualsiasi motivo senza alcuna penale fino a 21 giorni prima dell’arrivo.



Per le prenotazioni anticipate sono previste, inoltre, riduzioni fino al 35%.



Oltre il 50% delle strutture in programmazione ospitano gratuitamente il primo bambino e applicano una riduzione del 50% al secondo dello stesso nucleo familiare.



In tutte le proposte Mare Italia di Gattinoni sono inclusi i premi ‘Assicurazione medico-bagaglio base’ e ‘Interruzione viaggio Plus’. Quest’ultima garantisce la copertura della quarantena in caso di contagio al Covid-19 in corso di viaggio.



Per quanto riguarda i pacchetti nave o volo, la piattaforma mette a disposizione idee di viaggio personalizzabili, che danno la possibilità di abbinare al soggiorno il traghetto o il volo dal porto/aeroporto più comodo. Le idee di viaggio, una volta personalizzate, possono essere salvate e condivise facilmente con i clienti, pubblicate sui social, richiamate, riquotate, modificate e salvate nuovamente per poter essere ricondivise riviste e corrette.