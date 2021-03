Un totale di 127 scadenze fiscali in un solo mese, di cui 89 concentrate oggi. Il 16 marzo è il giorno che vede accumularsi un incredibile numero di adempimenti della più diversa natura, dal versamento dell’Iva mensile per febbraio alla vidimazione dei libri sociali.

E i consulenti del lavoro sono sul piede di guerra, come racconta corriere.it. Anche perché la pandemia ha ulteriormente complicato le cose, dal momento che si sono andate ad aggiungere le scadenze rinviate negli scorsi mesi.



Ma a far discutere è anche l’applicazione delle scadenze fiscali a chi di fatto non può aprire per un provvedimento normativo. Anche considerando che diverse scadenze in programma oggi e in generale nel mese di marzo hanno un impatto nullo o poco rilevante sull’erario.