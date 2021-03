Un appuntamento in diretta per parlare delle prospettive del turismo per la prossima estate. Nasce TTG Newsroom, il nuovo format per raccontare il mercato dei viaggi attraverso la voce dei protagonisti. Una tavola rotonda virtuale per affrontare i temi di maggiore attualità.



Il primo appuntamento è andato in onda oggi pomeriggio alle 14, in diretta sul canale YouTube di TTG Italia. Il video può essere rivisto a questo link o con il player in alto.



Il primo appuntamento

Il tema del primo incontro è stato: “Estate 2021: dove, come e quando viaggiare”. Un tema quanto mai di attualità, visto anche il clima di incertezza che aleggia alle soglie della primavera.



Il dibattito è stato moderato dal direttore responsabile TTG Italia Remo Vangelista e ha visto la partecipazione di Pier Ezhaya, presidente Astoi, Carlo Schiavon, country manager Italia Costa Crociere, Franco Gattinoni, presidente Fto e Fabio Carsenzuola, ceo Europ Assistance.



Sponsor dell'evento Booking Designer.