Affitti brevi, Property Managers: “Subito interventi e un tavolo permanente”

“Il Governo ci tenda una mano, non possiamo continuare così”. L’appello accorato è quello di Stefano Bettanin (nella foto), presidente di Property Managers Italia, associazione nazionale di categoria del turismo residenziale.

“I dati - spiega - ormai certificano la crisi, se ancora ci fosse qualche dubbio: la pandemia ha causato un crollo stabile delle prenotazioni tra il 70% e l'80% rispetto allo scorso anno”. E in alcune aree, come le città d'arte, il calo è stato ancora più devastante.



Una situazione drammatica, quella del mercato extralberghiero, che le nuove zone rosse aggravano ulteriormente: “Ancora una volta gridiamo con forza: non si può restare indifferenti. Il nuovo Governo e il Ministero del Turismo devono dare il loro supporto, prevedendo il prima possibile contributi e misure di sostegno. In più serve davvero introdurre un tavolo permanente di confronto e discussione sugli affitti brevi. Lo chiedono migliaia di imprenditori che da anni vivono e investono nel settore, rappresentando parte del Pil nazionale".