Locali, outdoor e tecnologici: i viaggi degli italiani nel 2021

di Oriana Davini

Piccoli borghi, montagna, parchi, campagna e giri di prossimità usando app per tour 'self guided': è questo il turismo che praticheranno gli italiani nei prossimi mesi.

A dirlo, sulla base dei dati raccolti nel 2020, è Paolo Fatone, regional director central per Europa del Sud e Middle East di Tiqets, piattaforma di prenotazione online per musei e attrazioni che l'anno scorso ha ricevuto un finanziamento di 60 milioni di dollari da Airbnb.



Un anno in ripresa

"Credo che il 2021 registrerà una crescita del 10-15% rispetto all'anno appena concluso - spiega -: considerando che per Tiqets il 2020 si è chiuso con un -70% rispetto al 2019, possiamo aspettarci di chiudere il 2021 con un -55 o -60%".



Si continuerà a spingere su destinazioni turistiche secondarie rispetto ai grandi centri e il trend sarà lo stesso anche in Europa. Per questo motivo Tiqets sta aumentando le collaborazioni con nuove realtà: "Stiamo puntando moltissimo anche sui self guided tours, un'app che permetterà ai viaggiatori di muoversi come accompagnati da una guida ma in totale autonomia".