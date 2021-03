La Spagna si prepara ad aprire al turismo con il passaporto sanitario digitale

La Spagna prepara la riapertura delle porte al turismo internazionale da maggio. Il Governo ha infatti annunciato che metterà a punto un passaporto sanitario digitale che consentirà l’accesso ai turisti vaccinati, con test Covid negativo oppure con certificato di guarigione. Queste categorie potranno entrare liberamente nel Paese.

Il progetto punta soprattutto sulla versione digitale del certificato. Ma è stato precisato che i viaggiatori potranno anche portare con sé le versioni cartacee dei documenti.



Uno dei primi passaggi, come sottolinea lastampa.it, sarà il progetto pilota. Il debutto dovrebbe arrivare entro il 19 maggio, in tempo per l’apertura di Fitur. Qui, un padiglione della fiera sarà utilizzato solo per eseguire i test e saranno implementate anche misure di sicurezza riguardanti capienza, ricambio dell’aria e santificazione.



Ad oggi, gli italiani possono entrare in Spagna senza quarantena ma con un test molecolare negativo effettuato non più di 72 ore prima dell’ingresso, tranne che per chi arriva da Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta.