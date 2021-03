Drv: “Ripartono le prenotazioni in agenzia, ma siamo lontani dai numeri pre Covid”

"Sarebbe già un successo se agenti di viaggi e operatori potessero raggiungere il 50% dei ricavi del 2019". Norbert Fiebig, presidente della Drv, l'associazione delle agenzie di viaggi tedesche, interviene a ITB Berlin Now citando i risultati di un'analisi sulle prenotazioni realizzata dalla Travel Data & Analytics: le prenotazioni sono aumentate leggermente da metà febbraio, ma il livello complessivo è ancora basso e sfiora il 20% dei volumi nello stesso periodo dell'anno scorso, pre-pandemia.

"Non sarà possibile avvicinarsi a un autentico recupero da un crollo delle entrate di oltre l'80% - ammette Fiebig -. Le prenotazioni per la primavera sono minime, a causa della diffusa incertezza sulle prospettive di viaggio per le vacanze pasquali. La maggior parte delle prenotazioni sono per la stagione estiva (60% del totale) o per quella autunnale (25%), o anche per il prossimo anno".



Le destinazioni

In termini di destinazioni, le prenotazioni sono più marcate per pacchetti su Grecia e Turchia, mentre resta debole la domanda per le Baleari. "Alcuni clienti - si conforta Fiebig - stanno già prenotando viaggi a lungo raggio, o vacanze in crociera per l'estate 2022". Sempre stando al sondaggio Drv, il 75% degli intervistati avrebbe affermato che i clienti non stanno effettuando prenotazioni per timore di doversi sottoporre a un periodo di quarantena al loro ritorno in Germania. Fiebig ha, inoltre, ribadito le sue critiche alla politica che consiglia alle persone di non viaggiare, e ha lanciato un appello: "Abbiamo bisogno di vaccinazioni molto più veloci e una strategia di test funzionante". S. P.