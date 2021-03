Vigevani, Gardaland: “Puntiamo a riaprire entro la fine di aprile”

Riaprire entro la fine di aprile. È questo l’obiettivo di Gardaland, che in questi mesi ha continuato l’attività di rinnovamento del complesso per arrivare al ritorno all’attività con numerose novità per il pubblico. Tra questi in primo piano ci sarà l’atteso Legoland Water Park Gardaland, la cui inaugurazione è prevista per la metà di maggio.

“Gardaland è pronto ad aprire in sicurezza i cancelli a fine aprile per una nuova fantastica stagione ricca di divertimento ed eccezionali novità - dice Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato del parco di divertimenti -. Ovviamente, siamo consapevoli dell’attuale situazione ma confidiamo nelle misure che il Governo ha varato e nelle indicazioni che verranno date nel prossimo Dpcm per le attività nella primavera inoltrata”.



Tema sicurezza

Massima attenzione verrà naturalmente posta al tema della sicurezza, per la quale Gardaland ha già investito oltre un milione di euro. “La limitazione degli ingressi giornalieri e la prenotazione obbligatoria della data di accesso al parco - aggiunge Vigevani -, unitamente a tutte le altre misure adottate per garantire distanziamento e sanificazione, hanno funzionato, tanto che non è stato registrato nessun contagio tra gli ospiti. Quest’anno aggiungeremo ulteriori facilitazioni per l’accesso alle attrazioni e il miglioramento dell’app Qoda per la gestione delle code”.