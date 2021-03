Adv Unite attiva un centro d’ascolto per le agenzie in difficoltà

Adv Unite corre in soccorso delle agenzie in difficoltà. L’associazione, in collaborazione con MaydayItalia, ha attivato un centro d’ascolto per supportare gli agenti di viaggi in questo periodo critico.

“Il progetto – spiega Adv Unite in una nota - dà la possibilità a tutti i colleghi associati e no, che stanno attraversando un periodo di difficoltà, di trovare nella massima riservatezza, parole di conforto e soprattutto saranno accompagnati da personale qualificato nella ricerca delle possibili soluzioni”.



Per rivolgersi al centro d’ascolto, gli agenti possono inviare un’email a help@advunite.net.