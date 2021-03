Gestire la relazione con i clienti: la formazione per i consulenti di viaggi di Euphemia

Un corso per fornire ai consulenti di viaggi gli strumenti utili per gestire le relazioni con i clienti. È questa la novità in ambito formativo messa in campo da Euphemia, la rete che raggruppa circa 120 consulenti.

“Il progetto si concentra su un insieme di soft skill diventate ormai imprescindibili per l’agente di viaggi – si legge in una nota -, a cominciare dalla capacità di entrare in empatia con il cliente e instaurare una comunicazione efficace e di valore. E ancora: saper anticipare e affrontare le critiche in maniera produttiva, imparare a gestire lo stress e utilizzare le più evolute tecniche di storytelling per raccontare in maniera efficace e coinvolgente le destinazioni”.



Il corso è realizzato in collaborazione con Hospite, società di formazione specializzata nel settore dell’ospitalità e del turismo, e sarà gestito da Michele Prete e Nicola Bolzan, entrambi trainer con una lunga esperienza formativa sul campo.