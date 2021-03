“La seconda estate con il Covid è all’orizzonte, ma viaggiare ‘evitando le buche più dure’ sarà difficilissimo. Chi andrà, dove, quando, come… Grandi interrogativi senza risposta certa. Anche se qualcosa si sta muovendo”.

Si apre così l’inchiesta dedicata al mondo del turismo presente sul nuovo numero del settimanale Panorama in edicola a firma di Massimo Castelli. Un’inchiesta che vede tra i protagonisti interpellati anche il direttore di TTG Italia Remo Vangelista che, insieme al presidente di Astoi Pier Ezhaya, al presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, al ceo di Lastminute Group Marco Corradino e al d.g. di Veratour Stefano Pompili, hanno fatto emergere luci e ombre delle prospettive del settore per la prossima estate.



L'intervento

Nell’intervento di Vangelista viene messa in evidenza la necessità dell’apertura dei corridoi per la prossima estate, ricordando che un’apertura ai viaggi per i soli vaccinati sarebbe limitante, visto anche il successo dei test effettuati da Msc e Costa Crociere. E nel servizio si mette infatti in evidenza come i tempi per la realizzazione del passaporto vaccinale Ue potrebbero essere troppo lunghi per salvare un’estate che, ha poi aggiunto il direttore di TTG, sarà ancora sotto il segno dell’Italia.