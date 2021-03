La strategia di Land of Fashion per il trade

"Da mesi stiamo preparando una strategia coerente per una situazione come questa": Mauro Acquati, chief business development officer di Hubsolute, società che gestisce lo sviluppo del turismo di Land of Fashion, spiega il cambio di rotta messo in atto per portare a casa una buona stagione.

Il brand che raggruppa gli Outlet Village di Franciacorta, Mantova, Palmanova, Puglia e Valdichiana, per l'estate 2021 deve necessariamente focalizzarsi sul turismo individuale di prossimità, stringendo ancor di più i legami con il trade, grazie a un percorso messo in atto già da tempo con diverse leve dedicate a t.o. e adv. "Incentiviamo l'organizzazione di visite nei nostri Village con condizioni di favore per i clienti finali e commissioni per adv e t.o.: l'intenzione è sempre abbinare esperienze di shopping ad altre sul territorio, come escursioni in cantina e tour gastronomici insieme agli operatori locali". Il focus sarà anche sui mercati esteri di prossimità, in primis quelli di lingua tedesca. O. D.