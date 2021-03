La Malesia investe in formazione, due webinar su Sabah e Sarawak

Saranno focalizzati su Sabah e Sarawak i due nuovi webinar che Tourism Malaysia dedica agli agenti di viaggi italiani. “Nel 2020 – spiega Libra Haniff, direttore di Tourism Malaysia di Parigi e responsabile del mercato italiano - abbiamo raggiunto molti agenti di viaggi per informare e spiegare nei dettagli quali sono i prodotti turistici dell'intero Paese. Come miglioramento per il 2021 vorremmo accompagnare gli agenti in un ‘viaggio’ più mirato: un'esperienza dal vivo direttamente dal Sabah e Sarawak”.

Per questo sono stati coinvolti i rispettivi enti del turismo, “che ci spiegheranno dal vivo i nuovi prodotti, l'esperienza, gli itinerari proposti e l'attrattività di queste regioni tanto amate dagli italiani”. Gli appuntamenti sono previsti per giovedì 18 e giovedì 25 marzo alle ore 10,30.