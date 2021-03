Le alternative dell’estate: come viaggiare nel 2021

di Oriana Davini

Ci aspetta un'altra estate italiana ma a differenza del 2020, quando la pandemia ha colto di sorpresa il turismo, ora il bisogno di distanziamento, esclusività e soprattutto nuovi prodotti ha spinto diversi operatori a investire in altre direzioni: uno stuolo di ville e flotta di barche, dai catamarani agli yacht alle imbarcazioni a vela, a disposizione dei vacanzieri.

Le ville

È il caso di Villas Planner, nuova realtà con alle spalle Trust Force e World Explorer che scommette su un catalogo di 2mila ville di alta gamma da vendere esclusivamente in adv. "È un prodotto che di solito non entra in agenzia, per questo abbiamo creato una squadra e un brand ad hoc", spiega Gian Paolo Vairo, amministratore unico e socio fondatore.



Secondo i dati dell'Osservatorio Emma Villas, il settore degli affitti brevi di ville e casali di pregio ha avuto una contrazione di fatturato molto contenuta rispetto al comparto turistico.



Turismo marittimo

Poi ci sono le barche, da noleggiare o sulle quali partire per crociere particolari. Scenario Italia propone una settimana in catamarano alle Eolie o alle Egadi mentre Letyourboat offre la possibilità di dormire in barca oppure optare per la formula bed&boat, costruendo pacchetti con diverse esperienze, tra cui enogastronomiche o sportive.



I numeri confermano il trend: nelle prime settimane del 2021, Sailogy registra un aumento del 39% della spesa media per una vacanza in barca rispetto allo stesso periodo di un anno fa, con l'Italia in cima alle destinazioni preferite, seguita da Grecia e Croazia.



Stesso scenario anche per Charteritalia: il motore di ricerca comparato per il noleggio di imbarcazioni segna una crescita di richieste triplicata nelle ultime settimane rispetto al pre-Covid.